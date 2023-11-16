دعوى قضائية على ولاية فلوريدا بعد حظر مجموعات طلابية مؤيدة لفلسطين

طعن اتحاد الحريات المدنية الأميركي على الحظر الذي فرضته سلطات ولاية فلوريدا على مجموعات لطلاب الجامعات المؤيدين للفلسطينيين، قائلًا في دعوى قضائية اتحادية اليوم الخميس، إن الولاية تنتهك حرية التعبير للطلاب، في وقت تعصف فيه التوترات بالجامعات الأميركية بسبب الحرب على غزة.

وأمرت السلطات الجامعية في فلوريدا، بمشاركة حاكم الولاية رون ديسانتيس، الكليات الشهر الماضي بإغلاق فروع منظمة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين”، وهي مجموعة كانت في قلب الحراك في الحرم الجامعي الأميركي، منذ الهجوم المباغت الذي نفذته حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية “حماس” على المستوطنات الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وتسعى الدعوى المرفوعة على ديسانتيس، أحد أعضاء الحزب الجمهوري المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة عام 2024، والعديد من مسؤولي نظام الجامعات الحكومية – إلى إصدار أمر قضائي مبدئي بتقييد قرار حكومي يمنع منظمة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” من تلقي أموال دراسية واستخدام مرافق الحرم الجامعي.

ويوجد فروع للمنظمة في جامعتين على الأقل في فلوريدا وهما جامعة فلوريدا وجامعة جنوب فلوريدا.

وأدى توتر بين طلاب مؤيدين لإسرائيل ومؤيدين للفلسطينيين إلى مضايقات واعتداءات في الجامعات الأميركية منذ بدء الحرب على غزة.