الأربعاء 18 ربيع الأول 1447 ﻫ - 10 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دعوى قضائية في ألمانيا ضد جندي إسرائيلي للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2025 3:34 مساءً
علم ألمانيا

علم ألمانيا

A A A
طباعة المقال

رفع محامون مختصون بالدفاع عن حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد جندي إسرائيلي من أصل ألماني للاشتباه بتورطه في استهداف مدنيين فلسطينيين عزل في قطاع غزة.

وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وثلاث منظمات فلسطينية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إنها تقدمت بشكوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي الألماني بحق قناص في الجيش الإسرائيلي.

وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إن الجندي البالغ من العمر 25 عاما ولد ونشأ في ميونيخ وكان لديه إقامة مسجلة في ألمانيا حتى وقت قريب، لكن المركز لم يستطع تأكيد أنه يحمل جنسية مزدوجة.

وفي شكوى مؤلفة من 130 صفحة، قال المركز الأوروبي إن الجماعات المشاركة قدمت أدلة، بما في ذلك أبحاث تقص وتسجيلات مسموعة ومرئية، تتهم الجندي بالانتماء إلى ما يسمى “وحدة الأشباح” في الكتيبة 202 من المظليين.

وقال المركز الأوروبي في بيان إن الأدلة التي لديه تشير إلى أن أعضاء في تلك الوحدة قتلوا مدنيين في قطاع غزة عمدا.

ولم يستجب الجيش الإسرائيلي أو وزارة الخارجية الإسرائيلية أو مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني لطلبات من رويترز للحصول على تعليق.

وقالت منظمات حقوق الإنسان إن عمليات إطلاق نار محددة الهدف من قناصة قرب مستشفيي القدس وناصر في قطاع غزة جرى توثيقها في الفترة من نوفمبر تشرين الثاني 2023 ومارس آذار 2024، مضيفة أن إجراءات قانونية ضد أعضاء من الوحدة نفسها جارية أيضا في فرنسا وإيطاليا وجنوب أفريقيا وبلجيكا.

وقال المركز الأوروبي إن القضية رفعت بموجب القوانين الألمانية التي تسمح للادعاء العام بالتحقيق في جرائم دولية إذا كان المتهمون ولدوا في ألمانيا أو يحملون جنسيتها.

وقال ألكسندر شوارتز المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في بيان “ينبغي ألا تكون هناك معايير مزدوجة، حتى لو كان المشتبه بهم أعضاء في الجيش الإسرائيلي”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قراران أميركيان يتعلقان بلبنان
تراجع أسعار المنتجين في أمريكا في أغسطس مع انخفاض تكلفة الخدمات
متظاهر يحمل لافتة خلال مظاهرة للمطالبة بالإفراج الفوري عن الرهائن الذين اختطفتهم حركة حماس في القدس، 9 سبتمبر 2025. رويترز
عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة تخشى على ذويها بعد استهداف قيادات حماس بالدوحة
السيناتور بيرني ساندرز
السيناتور الأميركي بيرني ساندرز: حكومة نتنياهو "المتطرفة خرجت عن السيطرة تماما"

الأكثر قراءة

مناصرون لحزب الله يحملون لافتة ترفض تسليم السلاح للجيش اللبناني
تسليم سلاح الحزب.. نائب ممانع يكشف المستور!
وليد جنبلاط
وليد جنبلاط: الآتي أعظم
الانتفاخ - تعبيرية
6 عادات بسيطة لمنع الانتفاخ بعد تناول الطعام