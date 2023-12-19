دفاعات روسيا تسقط مسيرة أوكرانية فوق بريانسك.. وقوات أوكرانيا تستهدف بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة أوكرانية مسيرة أخرى فوق مقاطعة بريانسك.

وقالت الوزارة في بيان لها: “يوم 19 ديسمبر حوالي الساعة الـ10 صباحاً، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرة أوكرانية مسيرة أخرى فوق مقاطعة بريانسك”.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك في حوالي الساعة 09:20 بتوقيت موسكو.

القوات الأوكرانية تستهدف بيلغورود

وفي المقابل أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن القوات الأوكرانية استهدفت بلدات المقاطعة بـ12 قذيفة خلال اليوم الماضي، دون تسجيل إصابات أو أضرار.وكتب غلادكوف في قناته على “تلغرام”، اليوم الثلاثاء: “في مقاطعة بيلغورود، أطلقت (القوات الأوكرانية) قذيفتين مدفعيتين على بلدة كراسني خوتور، كما ألقت مسيرة (أوكرانية) عبوتين متفجرتين على البلدة، دون تسجيل إصابات أو أضرار”.

وتابع الحاكم في منطقة كراسنويا ياروغا تعرضت بلدة ريبياخوفكا لأربعة قذائف، وفي منطقة شيبكينو أطلقت القوات الأوكرانية أربع قذائف مدفعية على مدينة شيبكينو، وقذيفتي هاون على نقطة تفتيش شيبكينو، دون وجود إصابات أو أضرار”.

خسائر بشرية هائلة

وكشف تقييم استخباراتي أميركي، رفعت عنه السرية مؤخراً، أن “315 ألف عسكري روسي سقطوا بين قتيل وجريح في أوكرانيا”، ليفصل حجم الخسائر البشرية الهائلة التي تكبدتها القوات الروسية منذ أواخر فبراير 2022، عند انطلاق غزوها للأراضي الأوكرانية.

كما لفت إلى خسارة الروس أكثر من 2000 دبابة. واعتبر أن تلك الخسائر البشرية والمادية أعاقت بشكل حاد 15 عاما من جهود روسيا لتحديث قواتها البرية.

فقد سقط 315 ألف عسكري روسي بين قتيل وجريح منذ بدء الحرب، أي نحو 90% من عدد القوات الروسية، الذي كان يبلغ قبل الحرب 360 ألفا، وفق ما أفاد مصدر في الكونغرس.

كما أضاف نقلا عن التقييم الاستخباري الذي عرض في الكونغرس أن الجيش الروسي خسر أيضا 2200 من أصل 3500 دبابة كانت لديه قبل اندلاع النزاع.

في المقابل، وللتعويض عن الخسائر الفادحة، لجأت موسكو إلى “تدابير استثنائية” على غرار تجنيد سجناء مطلق سراحهم وإرسالهم إلى الجبهة.

قفزة كبيرة

ويعكس التقييم الأخير لقتلى وجرحى القوات الروسية قفزة كبيرة مقارنة بتقييم سابق صدر في يوليو 2022 بين حينها، نقلا عن مدير وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي أيه” وليام بيرنز أن الخسائر الروسية “تقارب 15 ألف قتيل بينما حصيلة الجرحى ربما ثلاثة أضعاف هذا الرقم”، حسب ما نقلت فرانس برس.

لكن روسيا وأوكرانيا تتحفّظان بشكل كبير عن الإعلان عن حصيلة قتلى وجرحى الحرب.