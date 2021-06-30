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"دلتا كورونا" تتفشى في كافة الولايات الأمريكية

30 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 30 - يونيو - 2021 8:39 مساءً
سلالات كورونا تتفشى بأمريكا

سلالات كورونا تتفشى بأمريكا

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أفادت وسائل إعلامية أمريكية بأن سلالة “دلتا” من فيروس كورونا المستجد تنتشر في كافة الولايات الأمريكية، مما أثار مخاوف لدى خبراء الصحة بشأن طفرات جديدة من كوفيد-19.

وقالت شبكة CNN، نقلا عن مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنه من المتوقع أن يصبح متغير “دلتا” هو السلالة السائدة في الولايات المتحدة.

ومع عدم تلقي نصف مواطني الولايات المتحدة للقاح المضاد لكورونا بشكل كامل، يقول الأطباء إن ذلك يمكن أن يتسبب في عودة انتشار الفيروس في فصل الخريف القادم مع بدء عودة الأطفال إلى المدارس، خاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما.

ويملك المراهقون الذين تبلغ أعمارهم بين 12 و16 عاما فرصة للحصول على جرعتي اللقاح قبل العودة للمدارس في سبتمبر للوقاية من انتشار العدوى مجددا.

وقال عميد كلية الصحة العامة بجامعة براون، الدكتور أشيش جها، إن الوقت حان لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 16 عاما قبل عودة المدارس.

وأضاف: “رسالتي واضحة: يجب تطعيم أطفالك”، مشيرا إلى أن اللقاحات آمنة جدا.

وفي مقاطعة لوس أنجلوس، دفعت وتيرة انتشار متغير “دلتا” المسؤولين إلى إعادة قيود ارتداء القناع (الكمامة) داخل الأماكن العامة المغلقة، بصرف النظر عن حالة التطعيم.

وقال مسؤولو الصحة في المدينة إن القرار الجديد بشان ارتداء أقنعة الوجه مطلوب حتى يتمكن الخبراء من “فهم أفضل لكيفية انتشار متغير دلتا”.

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