دلتا يجتاح إيران.. ومسؤول إيراني يرمي بالمسؤولية على الشعب!!

ازدادت أزمة انتشار فيروس كورونا في إيران صعوبة، خاصة بعد تسجيل إصابات عديدة في بالمتحور دليتا في عموم المحافظات الإيرانية.

حيث أكد المتحدث باسم المقر الوطني لمكافحة كورونا في إيران، علي رضا رئيسي، أن جميع المحافظات الإيرانية تفشت فيها سلالة “دلتا” وأن هذه السلالة “اجتاحت جميع البلاد”، حسبما نقل موقع “إيران إنترناشونال”.

وقال المتحدث باسم مقر مكافحة كورونا، اليوم السبت 17 يوليو (تموز)، إن “سلالة دلتا اجتاحت تقريبًا جميع محافظات البلاد”. واعتبر، في الوقت نفسه الشعب بأنه هو المقصر الرئيسي في تفشي هذا المرض، وأردف أن مستوى مراعاة البروتوكولات الصحية انخفض إلى “أقل من 50 في المائة”.

وأضاف “رئيسي” أن هناك 169 مدينة في إيران تمر بوضعية حمراء من المرض، كما توجد 166 مدينة بالوضعية البرتقالية، و113 أخرى بوضعية صفراء.

كما لفت إلى أن تفشي الفيروس في جنوب إيران، في محافظات بوشهر، وهرمزكان، وسيستان وبلوشستان وكرمان آخذ بالتزايد.

من جانبه، أعلن فريدون همتي، محافظ هرمزكان، اليوم السبت، أنهم تقدموا بطلب إلى المقر الوطني لمكافحة كورونا في إيران لإغلاق المحافظة بالكامل ولمدة أسبوع.

كما قالت فاطمة نوروزيان، المتحدثة باسم جامعة هرمزكان للعلوم الطبية، أن إحصاءات الوفيات بسبب كورونا خلال الأسبوع الماضي ارتفعت 21 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه في الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، سيتوفر نحو 10 ملايين لقاح وسيتم استخدام اللقاح المحلي اعتبارًا من 23 يوليو (الحالي).

وقدم المسؤولون في وزارة الصحة، وكذلك المسؤولون في “لجنة تنفيذ أمر الإمام”، حتى الآن مواعيد متضاربة للتطعيم بلقاح بركت الإيراني. علمًا أن هذا اللقاح حصل على رخصة الاستخدام الطارئ في 15 يونيو (حزيران) الماضي.

يشار إلى أنه بين أكثر من 80 مليون شخص في إيران، تم حتى الآن تطعيم نحو 7 ملايين فقط، على حد تعبير روحاني.

أشارت المتحدثة باسم جامعة هرمزكان للعلوم الطبية إلى أن سعة الأسرّة في الكثير من المستشفيات في هذه المحافظة قد امتلأت، وأضافت: في بعض المستشفيات تم حجز مرضى أكثر من عدد الأسرّة.

كما قال حميد عمادي، رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى الإمام الخميني بطهران، اليوم السبت، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، إن الظروف في مستشفيات طهران ليست جيدة في الوقت الحالي، بحيث امتلأت جميع مستشفيات العاصمة طهران.

كما قال حسين محسن زاده، مدير مستشفى “أكبر” للأطفال في “مشهد” أن عدد الأطفال المصابين بكورونا الذين تم حجزهم في هذا المستشفى “آخذ بالارتفاع”.

من جهتها، ردّت صحيفة “جمهوري إسلامي” الإيرانية على تصريحات رئيس منظمة الدعاية الإسلامية الذي قال “لن نسمح بإغلاق أي مراسيم دينية في شهر محرم المقبل”، وكتبت: “هل تم احتواء كورونا؟ أم تلقّى الشعب اللقاح؟ أم تغيرت أصول الفقه واستلمتم هذا الحكم من الإمام المهدي؟ أم وجدتم الناس رعيّة ويجب عليهم الطاعة؟”.