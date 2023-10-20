دمار كبير.. ارتفاع عدد ضحايا استهداف بطريركية الأرثوذكس في غزة

آثار الدمار في كنيسة القديس برفيريوس في قطاع غزة

قالت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية ومسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن ضربة جوية إسرائيلية أصابت كنيسة القديس برفيريوس في قطاع غزة التي تؤوي المئات من النازحين الفلسطينيين.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن 18 فلسطينيا مسيحيا قتلوا، فيما لم تصدر الكنيسة تفاصيل عن العدد النهائي للقتلى.

وذكر مسؤولون فلسطينيون أن ما لا يقل عن 500 مسلم ومسيحي كانوا يحتمون في الكنيسة من القصف الإسرائيلي.

وأصدرت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية بيانا “استنكرت فيه، بأقوى العبارات، القصف الإسرائيلي الذي طال أحد مباني كنيستها في مدينة غزة”، وفقا لرويترز.

وأظهرت لقطات مصورة في مجمع الكنيسة طفلا مصابا وهو يسحب من تحت الأنقاض مساء. وقال عامل في الدفاع المدني إن شخصين في الطوابق العلوية تمكنا من النجاة لكن من كانوا في السفلية قتلوا أو لا يزالون تحت الأنقاض.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن جزءا من الكنيسة تعرض لأضرار جراء ضربة على مركز قيادة لفصيل مسلح وإنه يراجع الواقعة.