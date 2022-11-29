دميتري بيسكوف: على أوكرانيا مناقشة المطالب الروسية من أجل إنهاء الحرب

بعد دخول الحرب الروسية الاوكرانية شهرها العاشر، كرر الكرملين التأكيد على أن مناقشة المطالب الروسية السبيل الوحيد لإنهاء الحرب بين البلدين، على الرغم من إعلان كييف أكثر من مرة خلال الفترة الماضية أنها لن تفاوض موسكو.

فقد اعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الثلاثاء، أن على أوكرانيا أن تتحلى بالإرادة السياسية لمناقشة المطالب الروسية من أجل إنهاء الحرب.

كما أضاف ردا على سؤال حول الشروط اللازمة لبدء مفاوضات بين البلدين، أنه يجب أن تكون لدى كييف “الاستعداد لمناقشة مطالب بلاده المعروفة جيدًا”، وفق تعبيره.

وكان بيسكوف اعتبر الأسبوع الماضي أيضا، أنه يمكن للقيادة الأوكرانية “إنهاء المعاناة” عبر تنفيذ مطالب بلاده.

يذكر أن موسكو حملت كييف مراراً مسؤولية استمرار الصراع الذي انطلق في 24 فبراير الماضي، برفضها الحوار أو العودة إلى طاولة المفاوضات.

كما أكدت أكثر من مرة أن مطالبها معقولة، ألا وهي وقف “الاستفزازات الأوكرانية” وكل ما من شأنه تهديد الأمن القومي الروسي، ومن ضمنها المساعي الأوكرانية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، فضلا عن التنازل النهائي والاعتراف بسيادة موسكو على شبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها عام 2014، إلى جانب الأقاليم الأربعة ربما (لوغانسك ودونيتسك شرقاً، وزابوريجيا وخيرسون جنوبا) التي ضمتها مؤخراً (أواخر سبتمبر 2022) إليها.