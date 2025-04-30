دوري السلة الأمريكي.. بيسرز يقصي باكس بفضل رمية قاتلة من هاليبرتون

سجل تايرس هاليبرتون 26 نقطة من بينها رمية ثنائية قبل 1.4 ثانية من نهاية الوقت الإضافي لينتفض إنديانا بيسرز ويفوز 119-118 على ميلووكي باكس ليحسم السلسلة بينهما في دور الثمانية للأدوار الإقصائية للقسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

واحتفل هاليبرتون مع الجماهير بهذه الانتفاضة القوية التي منحت إنديانا الفوز 4-1 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وتقدم بيسرز لقبل النهائي وسيتقابل مع كليفلاند كافاليرز.

وكان بيسرز متأخرا 118-111 قبل 40 ثانية من نهاية الوقت الإضافي.

وتصدر جيسون تاتوم قائمة المسجلين في الفريقين برصيد 35 نقطة ليقود بوسطن سيلتيكس لحسم السلسلة في الدور الأول للأدوار الإقصائية للقسم الشرقي بالفوز 120-89 على أورلاندو ماجيك في المباراة الخامسة.

ونجح تاتوم في تسجيل كل الرميات الحرة 11 التي حصل عليها واستحوذ على ثماني كرات مرتدة وقدم عشر تمريرات حاسمة لزملائه.

وحسم سيلتيكس السلسلة في الدور الأول لصالحه بعد خمس مباريات فقط للعام الثاني تواليا.

وخسر ماجيك للمرة السادسة تواليا في السلسلة بالدور الأول منذ موسم 2010-2011.

وسجل جمال موراي 24 نقطة من أصل 43 نقطة أحرزها طوال المباراة في الشوط الثاني ليدفع دنفر ناجتس منافسه لوس انجليس كليبرز على حافة الإقصاء بالفوز في المباراة الخامسة من السلسلة بدور الثمانية للأدوار الاقصائية للقسم الغربي‭ ‬بنتيجة 131-115.

وفاز دنفر بآخر مباراتين ليتقدم 3-2 في السلسلة. وستقام المباراة السادسة غدا الخميس في لوس انجليس.

وأحرز كاد كانينجهام 24 نقطة وأضاف أوسار تومسون 22 نقطة ليقودا ديترويت بيستونز لتفادي الخروج من الدور الأول للأدوار الإقصائية بفوز صعب 106-103 على نيويورك نيكس في المباراة الخامسة. ويتقدم نيكس 3-2 في السلسلة.