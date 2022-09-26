دولة أوروبية تستفتي مواطنيها بشأن العقوبات ضد روسيا

صرح رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، بأن بلاده كانت أول دولة في أوروبا أطلقت مشاورات وطنية لمعرفة رأي المواطنين بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وقال أوربان في خطاب ألقاه في جلسة برلمان بلاده: “لقد أطلقنا مشاورات وطنية حيث يمكن للشعب الهنغاري أن يعبر مباشرة عن رأيه بشأن العقوبات و(يعلن) ما إذا كان يؤيد فرض عقوبات جديدة أم لا”.

وأشار إلى هنغاريا هي أول دولة في أوروبا تطلق مثل هذا الإجراء.

رضت 35 دولة حول العالم عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا بسبب غزوها اوكرانيا، من الولايات المتحدة الأميركية إلى المملكة المتحدة وكندا وسويسرا وعدد من الدول الآسيوية وصولاً إلى 27 دولة ضمن الاتحاد الأوروبي.

وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، وحظر الطيران، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، وصولاً إلى مصادرة أملاك الأوليغارشية الروسية، وفرض عقوبات مباشرة على المليارديرات والنواب والدائرة المحيطة بالكرملين وصولاً إلى فلاديمير بوتين شخصياً.