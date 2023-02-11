السبت 20 رجب 1444 ﻫ - 11 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دولة أوروبية تسهل منح التأشيرات لمنكوبي زلزال تركيا وسوريا.. بشرط واحد!

منذ 34 دقيقة
آثار الزلزال المدمر في سوريا- رويترز

آثار الزلزال المدمر في سوريا- رويترز

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، (السبت 11-2-2023)، أن برلين ستسهل منح تأشيرات مدتها ثلاثة أشهر للمتضررين السوريين والأتراك من الزلزال، في حال كانت لديهم عائلات في البلد الأوروبي.

وقالت نانسي فيزر لصحيفة بيلد “إنها مساعدة طارئة”، مضيفة “نريد السماح لعائلات تركية وسورية في ألمانيا بأن تأتي بأقربائها من المنطقة المنكوبة من دون بيروقراطية”.

وأضافت الوزيرة، خلال حديثها عن هذه المبادرة المشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية، أن سكان المناطق المنكوبة بسبب الزلزال الذي خلّف أكثر من 25 ألف قتيل، يمكنهم الحصول “على تأشيرات نظامية تسلم سريعا وصالحة لثلاثة أشهر”.

وتتيح هذه الآلية المبسّطة للمنكوبين “العثور على مأوى وتلقي علاج طبي” في ألمانيا.

ويقيم حوالى 2.9 مليون شخص من أصول تركية في ألمانيا، يحمل أكثر من نصفهم (1.5 مليون) الجنسية التركية.

وتضم ألمانيا كذلك عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين، خصوصاً منذ قررت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل فتح الحدود عامَي 2015 و2016.

وبحسب الدائرة الألمانية للهجرة واللاجئين، “يقيم حالياً نحو 924 ألف سوري في ألمانيا بعدما كانوا نحو 118 ألفا نهاية 2014”.​

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا
زلزال تركيا - سوريا
توقعات بتجاوزها 40 ألفاً.. ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا
الخبير والباحث في شؤون الزالزل “فرانك هوغيربيتس”
وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
خبير الزلازل الهولندي من جديد.. على سكان لبنان ومصر الحذر!
صاروخ من غزة- أرشيفية
دوي صافرات الإنذار بمستوطنات غلاف غزة

الأكثر قراءة

عناصر ينتمون لحزب الله
الوثائقي الفرنسي "Hezbollah"... خطوة أولى تكشف بداية نهاية عصابة "الحزب"
ولدت الطفلة تحت الركام "فرانس براس"
زلزال تركيا - سوريا
منقذ الطفلة المعجزة: سأتبناها وستعيش وسط عائلتي
كريستيانو رونالدو
سوبر هاتريك.. شاهد رباعية رونالدو في مرمى الوحدة السعودي