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دولة أوروبية جديدة ترصد إصابات بسلالة كورونا الأفريقية

19 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 19 - فبراير - 2021 10:21 مساءً
بولندا تسجل إصابات بكورونا

بولندا تسجل إصابات بكورونا

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اعلنت وزارة الصحة البولندية عن رصد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد من السلالة الأفريقية.

أفاد وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي، اليوم الجمعة، بأن سلالة فيروس كورونا الجنوب إفريقية تم اكتشافها في البلاد التي تشهد موجة ثالثة من الجائحة.

وفي حديثه مع الصحفيين، أكد نيدزيلسكي أنه “بالإضافة إلى السلالة البريطانية، ظهرت سلالة جنوب إفريقيا”.

وكانت هذه السلالة شديدة العدوى اكتشفت في بلدان أوروبية أخرى، مثل فرنسا وإسبانيا والنمسا.

يذكر أن شركتي “فايزر” و”بيونتيك” قالتا إن دراسة معملية أشارت إلى أن سلالة جنوب أفريقيا من فيروس كورونا ربما تقلل الحماية التي توفرها الأجسام المضادة المُنتجة من خلال لقاح الشركتين بمقدار الثلثين.

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