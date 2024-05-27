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دولة أوروبية يسارع الإسرائيليون لنيل جنسيتها بشكل كبير.. ما هي؟

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 28 - مايو - 2024 12:21 صباحًا
مطار بن غوريون

مطار بن غوريون

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قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، (الاثنين 27-5-2024)، إن بيانات رسمية ألمانية أظهرت زيادة كبيرة في طلبات حصول الإسرائيليين على الجنسية الألمانية منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفقا لمعطيات وكالة الخدمة المركزية للحكومة الاتحادية الألمانية “بي في إيه”، ارتفع الطلب على الجنسية الألمانية بشكل ملحوظ بين الإسرائيليين في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2024، تم تقديم 6 آلاف و869 طلبا للحصول على جواز سفر ألماني من إسرائيليين من أصول ألمانية، وهو رقم يتجاوز ما تم تقديمه في عام 2022 بأكمله.

وفي عام 2023، تم تقديم 9 آلاف و129 طلبًا، بينما قدم 5 آلاف و70 إسرائيليا طلبات للحصول على الجنسية الألمانية في عام 2022.

وأضافت الهيئة أن 9 آلاف و371 شخصا من جميع أنحاء العالم تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية الألمانية منذ بداية 2024، وكان معظمهم من الإسرائيليين.

وأوضح المكتب المسؤول عن تجنيس أحفاد الألمان أن الطلبات تأتي من أشخاص فقدوا آباءهم أو أجدادهم الألمان خلال الحقبة النازية.

    المصدر :
  • الجزيرة

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