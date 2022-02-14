دولة صغيرة تتحدى بريطانيا على مجموعة من الجزر

في خطوة تمثل اعتراضا على استمرار بريطانيا في إدارتها لأرخبيل شاغوس، رفع سفير موريشيوس لدى الأمم المتحدة، جاغديش كونجول، علم بلاده فوق جزيرة بيروس بانهوس المرجانية.

وغنى المسؤولون في موريشيوس النشيد الوطني لبلادهم، ورفعت سارية تحمل علمهم، في حفل أقيم يوم الاثنين.

ونقلت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية عن كونجول قوله: “نقوم بعمل رمزي لرفع العلم كما فعل البريطانيون ذلك مرات عديدة في المستعمرات التي أنشأوها. إننا نستعيد ما كان دائما ملكنا”.

وأضاف: “الرسالة التي أود أن أوصلها للعالم، أننا سنضمن إدارة حكيمة لأراضينا، وسنحافظ على أمننا البحري وبيئتنا وحقوق الإنسان وخصوصا السكان الأصليين لشاغوس”.

وفي مكالمة هاتفية مع “ذا غارديان”، قال رئيس وزراء موريشيوس برافيند كومار جوجناوث: “هذه لحظة عاطفية للغاية بالنسبة لي، لأننا قادرون على رفع علمنا على أراضينا. لقد قرر المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بالفعل أن هذه أرضنا. ما نقوم به حق مشروع”.

وردا على سؤال عما سيحدث إذا قام المسؤولون البريطانيون بإزالة علم موريشيوس، قال جوجناوث: “لا أعرف ماذا سيفعلون. إذا قاموا بإزالة العلم، فسيكون هذا بمثابة استفزاز من جانبهم. المملكة المتحدة لا تلتزم بأحكام القانون الدولي”.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت وبأغلبية ساحقة، في مايو 2019، قرار يطالب بريطانيا بإنهاء إدارتها لجزر شاغوس، وتسليمها لموريشيوس.

وصوّت وقتها لصالح القرار 116 دولة، فيما عارضته 6 دول فقط، وامتنعت 56 دولة عن التصويت.