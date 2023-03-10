دولة عربية تتصدّر قائمة "أقوى جواز سفر" في العالم

بعدما كانت في المرتبة الـ32 في ترتيب عام 2022، قفزت الإمارات العربية المتحدة في قائمة الدول صاحبة أقوى ‏جوازات السفر على مستوى العالم إلى المرتبة الأولى، وفقًا لمؤشر جديد صادر عن شركة استشارات ‏الضرائب والهجرة ‏ Nomad Capitalist‏.

وبناءً على هذا التصنيف، فإن جواز السفر الإماراتي يتمتع بالعديد من الامتيازات ‏التي تعطي لحامله إمكانية السفر من دون الحاجة لتأشيرة لنحو 181 دولة، وكذلك من دون ‏ضرائب على الدخل.‏

معايير التصنيف

على خلاف العديد من التصنيفات الأخرى التي تركز فقط على امتيازات السفر ‏من دون تأشيرة، يأخذ مؤشر “‏‎ Nomad Capitalist‏ لعام 2023” خمسة عوامل في ‏الاعتبار لكل منها نسب مختلفة، وهي عدد الدول التي يتيح جواز السفر دخولها من دون تأشيرة (50%)، والضرائب (20%)، والإدراك (10%)، والجنسية المزدوجة (10%)، والحريات الشخصية (10%).

وقالت جوفانا فوجينوفيتش، مديرة العمليات والمبيعات في شركة ‏Nomad ‎Capitalist، إنه بخلاف السفر من دون تأشيرة، يتم تقييم الفئات من خلال درجات ‏تتراوح من 10 إلى 50.‏

وأضافت أن من بين العوامل الجنسية المزدوجة، وهو معيار يطبق بطريقتين أولاً، ‏إذا سمحت الدولة لمواطنيها بالحصول على جنسية ثانية، وثانيًا، ما إذا كانت تسمح ‏للأجانب بالتجنس بجنسيتها.‏

وأكدت أن منهجية التصنيف تعتمد على كل من الآراء الذاتية والبيانات ‏الموضوعية، مثل مؤشر السعادة العالمي ومؤشر التنمية البشرية. لكن المحصلة ‏النهائية لهذا المعيار تتلخص في السؤال التالي: “هل يزعجك شخص ما في المطار ‏بصفتك مواطناً في ذلك البلد”؟

لماذا احتلت الإمارات صدارة التصنيف؟

وصفت فوينوفيتش جواز السفر الإماراتي بـ “فائز العقد (العشر سنوات)” مشيرة ‏إلى أن حامل جواز السفر الإماراتي أضاف 106 دول جديدة من دون تأشيرة في العقد ‏الماضي، وهو رقم مذهل”.. “كما أنها بلد خالٍ من الضرائب يتدفق إليها الأثرياء ‏والمشاهير، وهي موضع ترحيب كبير للأجانب”.

وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2021، أعلنت الحكومة الإماراتية إتاحة الجنسية ‏للأجانب المستثمرين والأطباء والعلماء والمفكرين بعد استيفاء متطلبات معينة.

ومع ذلك، غالبًا ما يُنظر إلى جواز السفر الإماراتي على أنه أحد أصعب جوازات ‏السفر في الحصول عليها.‏

السفر والتنقل

وقالت فوينوفيتش إن المزيد من البشر حول العالم ينتقلون للإقامة في بلدان أخرى ‏سواء بشكل مؤقت أو دائم، وتشهد كندا موجة هجرة كبيرة من بعض الدول.‏

ولطالما تتصدر كندا تصنيفات جوازات السفر، لكن ترتيبها تراجع هذا العام بسبب ‏خسارة نقاط في معيار الحريات الشخصية.‏

على الجانب الآخر، تحظى البرتغال بشعبية لدى العديد من الأجانب، بما في ذلك ‏الأثرياء الذين أرادوا تصريح إقامة في الاتحاد الأوروبي والمتقاعدين والأسر، ‏لكنها عانت من أزمة إسكان وارتفاع أسعار الإيجارات والشراء.‏

وتضم القائمة 199 دولة صنفت كصاحبة أقوى جوازات السفر على مستوى ‏العالم نذكر أبرزها فيما يلي:‏

الإمارات – يتيح جواز سفرها دخول 181 دولة دون تأشيرة.‏

لوكسمبورغ – 174‏.

سويسرا – 174‏.

أيرلندا – 173‏.

البرتغال – 173‏.

ألمانيا – 174‏.

جمهورية التشيك – 172.

نيوزلندا – 173‏.

السويد – 174.

فنلندا – 174‏.

هولندا – 174.