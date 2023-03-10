دولة عربية تتصدّر قائمة "أقوى جواز سفر" في العالم

بعدما كانت في المرتبة الـ32 في ترتيب عام 2022، قفزت الإمارات العربية المتحدة في قائمة الدول صاحبة أقوى جوازات السفر على مستوى العالم إلى المرتبة الأولى، وفقًا لمؤشر جديد صادر عن شركة استشارات الضرائب والهجرة Nomad Capitalist.
وبناءً على هذا التصنيف، فإن جواز السفر الإماراتي يتمتع بالعديد من الامتيازات التي تعطي لحامله إمكانية السفر من دون الحاجة لتأشيرة لنحو 181 دولة، وكذلك من دون ضرائب على الدخل.
معايير التصنيف
على خلاف العديد من التصنيفات الأخرى التي تركز فقط على امتيازات السفر من دون تأشيرة، يأخذ مؤشر “ Nomad Capitalist لعام 2023” خمسة عوامل في الاعتبار لكل منها نسب مختلفة، وهي عدد الدول التي يتيح جواز السفر دخولها من دون تأشيرة (50%)، والضرائب (20%)، والإدراك (10%)، والجنسية المزدوجة (10%)، والحريات الشخصية (10%).
وقالت جوفانا فوجينوفيتش، مديرة العمليات والمبيعات في شركة Nomad Capitalist، إنه بخلاف السفر من دون تأشيرة، يتم تقييم الفئات من خلال درجات تتراوح من 10 إلى 50.
وأضافت أن من بين العوامل الجنسية المزدوجة، وهو معيار يطبق بطريقتين أولاً، إذا سمحت الدولة لمواطنيها بالحصول على جنسية ثانية، وثانيًا، ما إذا كانت تسمح للأجانب بالتجنس بجنسيتها.
وأكدت أن منهجية التصنيف تعتمد على كل من الآراء الذاتية والبيانات الموضوعية، مثل مؤشر السعادة العالمي ومؤشر التنمية البشرية. لكن المحصلة النهائية لهذا المعيار تتلخص في السؤال التالي: “هل يزعجك شخص ما في المطار بصفتك مواطناً في ذلك البلد”؟
لماذا احتلت الإمارات صدارة التصنيف؟
وصفت فوينوفيتش جواز السفر الإماراتي بـ “فائز العقد (العشر سنوات)” مشيرة إلى أن حامل جواز السفر الإماراتي أضاف 106 دول جديدة من دون تأشيرة في العقد الماضي، وهو رقم مذهل”.. “كما أنها بلد خالٍ من الضرائب يتدفق إليها الأثرياء والمشاهير، وهي موضع ترحيب كبير للأجانب”.
وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2021، أعلنت الحكومة الإماراتية إتاحة الجنسية للأجانب المستثمرين والأطباء والعلماء والمفكرين بعد استيفاء متطلبات معينة.
ومع ذلك، غالبًا ما يُنظر إلى جواز السفر الإماراتي على أنه أحد أصعب جوازات السفر في الحصول عليها.
السفر والتنقل
وقالت فوينوفيتش إن المزيد من البشر حول العالم ينتقلون للإقامة في بلدان أخرى سواء بشكل مؤقت أو دائم، وتشهد كندا موجة هجرة كبيرة من بعض الدول.
ولطالما تتصدر كندا تصنيفات جوازات السفر، لكن ترتيبها تراجع هذا العام بسبب خسارة نقاط في معيار الحريات الشخصية.
على الجانب الآخر، تحظى البرتغال بشعبية لدى العديد من الأجانب، بما في ذلك الأثرياء الذين أرادوا تصريح إقامة في الاتحاد الأوروبي والمتقاعدين والأسر، لكنها عانت من أزمة إسكان وارتفاع أسعار الإيجارات والشراء.
وتضم القائمة 199 دولة صنفت كصاحبة أقوى جوازات السفر على مستوى العالم نذكر أبرزها فيما يلي:
الإمارات – يتيح جواز سفرها دخول 181 دولة دون تأشيرة.
لوكسمبورغ – 174.
سويسرا – 174.
أيرلندا – 173.
البرتغال – 173.
ألمانيا – 174.
جمهورية التشيك – 172.
نيوزلندا – 173.
السويد – 174.
فنلندا – 174.
هولندا – 174.