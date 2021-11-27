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دولة عربية تعلن تطعيم جميع مواطنيها بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

27 - نوفمبر - 2021
لقاح

لقاح

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أعلنت الإمارات أنها أعطت على الأقل جرعة واحدة من اللقاح ضد فيروس كورونا لجميع السكان فيها، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 19694 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك بلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس الجمعة، 21.802.032 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 22044 جرعة لكل 100 شخص، وبنسبة 100% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 90.18% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في دولة الإمارات.

هذا وقررت سلطات الإمارات تعليق دخول المسافرين القادمين من 7 دول إفريقية، بينها جمهورية جنوب إفريقيا، في ظل مخاوف من السلالة الجديدة لفيروس كورونا (أوميكرون) المكتشفة مؤخرا في جنوب إفريقيا.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية الخاصة بأحدث مستجدات بيانات كورونا في دولة الإمارات، استمرار انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالفيروس، مقابل ارتفاع أعداد المتعافين على مدار 110 أيام، فيما سجلت الدولة لليوم الـ37 إصابات يومية أقل من 100 حالة، وبلغت نسبة الشفاء من إجمالي المصابين المسجلين في الدولة منذ ظهور الفيروس 99.3%، فيما سجلت نسبة الحالات النشطة انخفاضاً منذ بداية شهر نوفمبر الجاري بنحو 17%.

جدير بالذكر أن إمارة أبوظبي باتت الأولى على مستوى العالم التي تطور «أدلة العالم الحقيقي» المستندة إلى بيانات حقيقية حول استخدام وفعالية “سوتروفيماب”، وذلك بعد أن تم استخدامه في علاج أكثر من 23 ألف مريض مصاب بفيروس كورونا، ممن يندرجون ضمن الفئات الأكثر عرضة للخطر.

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