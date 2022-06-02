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دولة عربية تعلن تطعيم 100% من الفئات المستهدفة ضد كورونا

2 - يونيو - 2022
تطعيم كورونا

تطعيم كورونا

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تعد الإمارات إحدى أسرع دول العالم في تطعيم السكان ضد فيروس كورونا المستجد، وأعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“، اليوم الخميس، تحقيقها للهدف المنشود من الحملة الوطنية للقاح كوفيد- 19، معلنة إكمال تطعيم وتحصين 100% من الفئات المستهدفة بالدولة.

وقالت الوكالة الرسمية عبر حسابها على ”تويتر“، استهدفت“الحملة الوطنية للقاح كوفيد-19“ تطعيم وتحصين الفئات ”خط الدفاع الأول والمتطوعين، وأفراد المجتمع من الفئات العمرية المحددة بحسب نوع التطعيم، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مِمَّن تسمح لهم حالتهم الصحية بأخذه“.

وأضافت الوكالة أن النسبة المرجوة قد تحققت من خلال توفير ”اللقاح“ في جميع المراكز الصحية بالدولة، الحكومية والخاصة، لأفراد المجتمع كافة، إضافة إلى توفير الجرعات التنشيطية، ومختلف أنواع التطعيمات المعتمدة والتي أثبتت فاعليتها في مكافحة كوفيد-19.

وأوضحت وام أن دولة الإمارات عملت من خلال وزارة الصحة وتنمية المجتمع على توفير لقاح كوفيد-19 لأفراد المجتمع كافة، سعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتحصين للأفراد، والتي تسهم بدورها في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19″.

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