دولة عربية توافق على تمويل نقل المساعدات لغزة عبر البحر!

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين أن قطر وافقت على تمويل لدعم استخدام السفن التجارية لنقل المساعدات إلى غزة.

وبحسب الصحيفة فقد أوعز الرئيس الأميركي جو بايدن بالنظر في جميع الخيارات لإدخال المساعدات لغزة دون انتظار إسرائيل، مؤكدة أن جهود واشنطن لإيصال المساعدات بحرا لقطاع غزة ستمضي حتى دون مشاركة إسرائيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن جيش بلاده يعتزم بناء ميناء مؤقتا على ساحل قطاع غزة على البحر المتوسط لإيصال المساعدات الإنسانية عن طريق البحر.

وتأتي خطة بايدن ضمن محاولات احتواء خطر المجاعة في قطاع غزة بعد خمسة أشهر من الحملة العسكرية الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، والتي أسفرت عن تدمير القطاع الصغير ودفعت سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى آتون كارثة إنسانية.

وحذرت الأمم المتحدة من أن غزة تواجه خطر مجاعة، مشيرة إلى “عقبات هائلة” تحول دون إيصال إمدادات الإغاثة وتوزيعها في أنحاء القطاع.

وناشدت وكالات إغاثة إسرائيل بتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة والسماح بمرر آمن للقوافل الإغاثية داخل القطاع.

وكانت معظم المساعدات تأتي عن طريق البر عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، ومنذ ديسمبر كانون الأول، عبر معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل، إلا أن وتيرة دخولها لا تزال شديدة البطء.

واشتكت الأمم المتحدة من عدة عقبات تواجهها في إدخال وتوزيع الإمدادات، منها إغلاق المعابر والقيود على الحركة والاتصالات وإجراءات الفحص الشاقة واضطرابات وطرق مدمرة وذخائر غير منفجرة.

وبدأت بعض الدول، منها الولايات المتحدة والأردن، في إنزال المساعدات جوا، رغم أن وكالات إغاثة تقول إن الإنزال الجوي يوفر كميات أقل بكثير مما يمكن إدخاله على الشاحنات عبر البر.