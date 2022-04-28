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دولتان ستنضمّان "سريعًا" الى حلف الناتو!

28 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 28 - أبريل - 2022 1:12 مساءً
حلف الناتو

حلف الناتو

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قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم الخميس إن فنلندا والسويد ستتمكنان من الانضمام بسرعة لحلف شمال الأطلسي إذا قررتا طلب العضوية في التحالف العسكري الغربي.

وأضاف للصحفيين في بروكسل “إذا قررتا طلب الانضمام، فستكون فنلندا والسويد محل ترحيب دافئ وأتوقع أن تكون وتيرة العملية سريعة”.

وأشار إلى أنه يعتزم التحدث مع الرئيس الفنلندي في وقت لاحق اليوم.

وأضاف أنه متأكد من أن ترتيبات يمكن القيام بها للفترة الانتقالية بين التقدم بالطلب من الدولتين ولحين التصديق الرسمي في برلمانات الدول الأعضاء في الحلف وعددها 30.

وقال “أنا واثق من أن هناك سبل لتخطي الفترة الانتقالية بطريقة جيدة بما يكفي وتكون مقبولة لفنلندا والسويد”.

ولروسيا حدود طولها 1300 كيلومتر مع فنلندا.

وقالت موسكو من قبل إنها ستنشر أسلحة نووية وصواريخ سرعتها تفوق سرعة الصوت في كالينينجراد إذا انضمت الدولتان للحلف.

    المصدر :
  • رويترز

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