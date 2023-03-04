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دول أوروبية تدعو إسرائيل إلى وقف توسيع المستوطنات

منذ دقيقة واحدة
مستوطنات إسرائيلية- أرشيفية

مستوطنات إسرائيلية- أرشيفية

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دعت ستة بلدان أوروبية، السبت، إسرائيل إلى وقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

وقالت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا في بيان مشترك “نحث الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن قرارها بالمضي قدما في بناء أكثر من سبعة آلاف وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة وتقنين مواقع استيطانية”.

ودعا مبعوث الاتحاد الأوروبي للضفة الغربية وقطاع غزة أمس الجمعة إلى محاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة بعدما شن مستوطنون إسرائيليون هجوما أودى بحياة فلسطيني وأضرموا النيران في عشرات المنازل والمتاجر والسيارات.

ويسعى أعضاء كبار في ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف إلى التوسع في بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، حيث يسعى الفلسطينيون منذ فترة طويلة إلى إقامة دولة.

وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعية.

    المصدر :
  • رويترز

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