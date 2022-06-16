دول أوروبية تطلب شراء الغاز من أذربيجان

كشف الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف أمام منتدى الخميس الواقع 16 حزيران أن عددا من الدول الأوروبية طلبت شراء الغاز من بلاده، مشيرا إلى أن أذربيجان تحتاج إلى زيادة الإنتاج أولا لتأمين الإمدادات الإضافية.

وفي الوقت الراهن تبيع أذربيجان الغاز لتركيا وجورجيا واليونان وبلغاريا وإيطاليا عبر خطوط أنابيب لا تمر بروسيا.

وقال علييف: “في الشهور الأخيرة، تقدمت إلينا عدة دول بطلب شراء الغاز. لكن ذلك ليس سهلا لأن علينا أن ننتجه أولا”. ولم يذكر أي دولة بالاسم.

وأشار علييف الى أن “الطلب على موارد الطاقة من أذربيجان يزيد في أوروبا وإن بلاده تفعل كل شيء لتلبية الطلب المتزايد”.

وتابع: “نحن نتعاون في الوقت الراهن مع المفوضية الأوروبية حول هذا الموضوع”.

وتعتزم أذربيجان خلال ما بين أربع وخمس سنوات مضاعفة طاقة (خط أنابيب غاز عبر الأناضول) الذي يضخ الآن 16.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لتركيا وجنوب أوروبا.

وخططت البلاد لزيادة صادرات الغاز في عام 2022 إلى 24 مليار متر مكعب من 22 مليار متر مكعب في العام الماضي وإرسال عشرة مليارات متر مكعب إلى أوروبا. ووضع المسؤولون الأذربيجانيون خططا لزيادة إنتاج الغاز إلى 50 مليار متر مكعب في العام بحلول عام 2026.