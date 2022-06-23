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دول بريكس تطالب الدول الكبرى باتباع سياسات اقتصادية مسؤولة

منذ 52 دقيقة
أعلام دول بريكس

أعلام دول بريكس

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طالبت دول مجموعة “بريكس” البلدان المتقدمة الكبرى بتبني سياسة اقتصادية مسؤولة، والتغلب على العوامل السياسية الثانوية السلبية .

وجاء في إعلان بكين للقمة الرابعة عشرة لدول “بريكس”، نشر على موقع الكرملين على الإنترنت: “نؤكد أن الحوكمة الاقتصادية العالمية ضرورية للبلدان لتحقيق التنمية المستدامة، ونذكّر بشأن دعم توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والدول ذات الأسواق الناشئة في عمليات صنع القرار الاقتصادي الدولي ووضع المعايير”.

وأكد أعضاء “بريكس” (روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا) دعمهم للدور الريادي لـ”مجموعة العشرين” في الحوكمة الاقتصادية العالمية وشددوا على أنها يجب أن تحافظ على استعدادها للاستجابة للتحديات العالمية الحالية.

الى ذلك، دعت “بريكس” المجتمع الدولي إلى “تعزيز الشراكات مع التأكيد على الحاجة إلى تعزيز تنسيق سياسة الاقتصاد الكلي لإخراج الاقتصاد العالمي من الأزمة، وبناء انتعاش اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وشامل بعد انتشار الوباء”.

وأضاف البيان: “ندعو الدول المتقدمة الرئيسية إلى اتباع سياسات اقتصادية مسؤولة، والتغلب على العوامل السياسية الثانوية السلبية من أجل تجنب العواقب الوخيمة على الدول النامية”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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