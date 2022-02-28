دول حلف الأطلسي تكثّف دعمها العسكري لأوكرانيا

تواصل الدول الغربية تزويد الجيش الأوكراني بالأعتدة العسكرية للدفاع عن أراضيه ضد الغزو الروسي. اذ أعلنت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أنهما سيستمران في تقديم الدعم الى اوكرانيا.

وفي هذا السياق، أشار المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية “ساميويل وربيرغ”، الى ان الولايات المتحدة مستعدة لتقديم المزيد من الدعم للشعب الأوكراني في مواجهة العملية الروسية. ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان الاتحاد الأوروبي عن تمويل عمليات شراء وتسليم أسلحة لأوكرانيا، بما يمكنها مِن مواجهة الجيش الروسي.

و في مقابلة مع موقع “سكاي نيوز عربية”، أكد أن الولايات المتحدة تعمل على مواصلة دعم الشعب الأوكراني في مواجهة تطور الهجمات الروسية، بما في ذلك مِن خلال توفير المزيد من المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية، موضحًا أن بلاده قدمت “مساعدات عسكرية دفاعية فتاكة جديدة” لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار، مضيفا: “بذلك يصل إجمالي المساعدة الأمنية التي التزمت بها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ العام الماضي لأكثر من مليار دولار”.

من جهة أخرى، قال أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن الحلفاء يكثفون دعمهم لأوكرانيا.

وأوضح ستولتنبرغ أن الدعم المقدم لأوكرانيا يشمل صواريخ الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للدبابات، وكذلك المساعدات الإنسانية والمالية.

وكان الجيش الروسي أقر يوم الأحد للمرة الأولى منذ بدء هجومه على أوكرانيا، بتكبده خسائر بشرية، لكنه لم يعلن أي حصيلة للعملية العسكرية.