دول شرق أوروبا تدين حرب روسيا في أوكرانيا

قال مارسين برزيداتش ، مستشار الرئيس البولندي، الأربعاء إن جميع الدول الأعضاء بمجموعة “بوخارست التسعة”، وهي دول شرق أوروبا التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي بعد هيمنة روسيا عليها خلال الحرب الباردة، أدانت بشكل مشترك الحرب في أوكرانيا.

وأضاف للصحفيين “كل الحلفاء اتفقوا على دعم بعضهم البعض في حالة وجود تهديد”.

وأردف “النقطة التالية في الإعلان كانت إدانة الحرب الوحشية والدامية التي شنتها روسيا على أوكرانيا. جميع أعضاء مجموعة بوخارست التسعة وقعوا على هذه الكلمات”.

وأسفرت أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية عن نزوح الملايين وتدمير مدن وبلدات وقرى والإضرار بالاقتصاد العالمي. وسجل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مقتل أكثر من ثمانية آلاف مدني، وهو رقم يصفه بأنه مجرد “غيض من فيض”.