دونالد ترامب لـ بايدن: "رجل عنصري" وسنفوز بهذه الولاية

اتهم الرئيس السابق دونالد ترامب خصمه الرئيس الحالي جو بايدن بأنه “رجل عنصري”، على حد وصفه.

الرئيس السابق كان يتحدث عن بايدن عندما كان في مجلس الشيوخ عام 1994، وشارك في صياغة مشروع قانون الجريمة.

وكان الرئيس بايدن، قد أشار قبل أسبوع إلى أنه خدم مع أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين للفصل العنصري.

هذا ودعا ترمب أنصاره إلى التصويت بقوة، خلال الانتخابات التمهيدية، المقررة بعد ساعات للحزب الجمهوري في ولاية ساوث كارولاينا.

وطالب ترامب الناخبين خلال تجمع انتخابي له في الولاية بالتكاتف لهزيمة منافسته الجمهورية نيكي هيلي، في انتخابات وصفها بأنها ستكون الأهم في حياة الأميركيين، بحسب تعبيره.

وقال الرئيس السابق لأنصاره في الولاية الواقعة بجنوب شرق البلاد “ستشاركون في واحدة من أهم الانتخابات في حياتكم”.

وتابع قائلا لأنصاره “سنفوز بهذه الولاية، وبعد ذلك سنُخبر جو بايدن بأنه مطرود”.

من جانبها، دعت المرشحة الجمهورية نيكي هيلي الأميركيين خلال تجمع انتخابي في ولاية ساوث كارولينا إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم لصالحها.

وتأمل هيلي في أن تُحقّق أداءً أفضل مما تتوقعه استطلاعات الرأي التي وضعتها متأخّرةً بنحو 30 نقطة عن مُنافسها ترامب.