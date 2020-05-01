دونالد ترمب يعلق على لقطات وزارة الدفاع الأميركية ويصفها بـ”الجهنمية”

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لقطات الفيديو التي أصدرتها وزارة الدفاع الأميركية لما يعتقد أنها “أطباق طائرة” بأنها “جهنمية”.

وقال دونالد ترمب إن تسجيلات الفيديو، التي بثها البنتاغون لـ”الظواهر الجوية المجهولة”، وهي الاسم الذي يطلق في العادة على الأطباق الطائرة، بأنها “فيديو جهنمي”، لكنه أضاف متسائلا عما “إذا كانت حقيقة”.

وقال ترمب عن مقاطع الفيديو، “أتساءل فقط ما إذا كانت حقيقية.. هذا فيديو جهنمي”.

ونشر البنتاغون، بشكل رسمي، في وقت سابق، 3 مقاطع فيديو تظهر ما يبدو أنه أجسام طائرة مجهولة الهوية تتحرك بسرعة أثناء تصويرها بواسطة كاميرات الأشعة تحت الحمراء، تضمن اثنان منها تفاعل الطيارين العسكريين مع سرعة تحرك الأشياء، بينما تكهن أحدهم أنها قد تكون “طائرة بدون طيار”.

واعترفت البحرية الأميركية بصحة مقاطع الفيديو، التي سبق أن أصدرتها شركة خاصة في أيلول الماضي.

غير أنه وفقا للمتحدثة باسم البنتاغون سو غوف، فقد تم نشرها رسميا في وقت سابق من الأسبوع الماضي “من أجل توضيح أي مفاهيم خاطئة من قبل الجمهور حول ما إذا كانت اللقطات التي تم تداولها حقيقية أم لا، أو ما إذا كان هناك المزيد من مقاطع الفيديو أم لا”.

يشار إلى أنه في العام 2017 ، أبلغ أحد الطيارين الذين شاهدوا أحد هذه الأشياء المجهولة في العام 2004 شبكة “سي إن إن” أنها تحركت بطرق لم يستطع تفسيرها.

ويشكك الرئيس الأميركي، في الأجسام المجهولة، ففي مقابلة مع محطة “إيه بي سي” الإخبارية العام الماضي، قال ترامب إنه كان لديه اجتماع حول هذا الموضوع، لكنه متشكك في أن الأشياء سريعة الحركة قد تكون أي شيء من خارج الأرض.

وذكر في المقابلة “لقد عقدت اجتماعا موجزا للغاية بشأنه.. لكن الناس يقولون إنهم يرون أجساما طائرة غريبة. هل أصدق ذلك؟ ليس بشكل خاص”.

جدير بالذكر أن البنتاغون كان يدرس سابقا تسجيلات لقاءات جوية بأشياء مجهولة كجزء من برنامج سري مغلق منذ ذلك الحين، لكن تم الكشف عنها بناء على طلب من السيناتور السابق عن ولاية نيفادا هاري ريد.