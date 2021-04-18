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دون خسائر أو أضرار.. هزة أرضية بقوة 5.8 درجة تضرب اليابان

18 - أبريل - 2021
مؤشر لقياس الزلازل

مؤشر لقياس الزلازل

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قال المكتب الوطني للأرصاد الجوية في اليابان ، اليوم الأحد،، أن هزة أرضية بقوة 5.8 درجة ، ضربت شمال شرق اليابان.

وسجل مركز الهزة في محافظة مياجي على عمق 50 كم، فيما لم يتم الإبلاغ عن معلومات حول خسائر أو أضرار.

وأعلن المكتب عن خطر حدوث تسونامي بعد لحظات من تسجيل الهزة، غير أنه رفع التحذير بعدها بقليل.

وشعر السكان بتأثير الهزة في ست محافظات على الأقل في وسط وشمال شرق اليابان، بما في ذلك مياجي وفوكوشيما وإيواتي والمنطقة الحضرية.

ووفقا لشركة Tohoku Electric Power للطاقة، لم يتم تسجيل أي حالات طارئة في محطة أوناغاوا للطاقة النووية الواقعة في محافظة مياجي.

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