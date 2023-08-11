دويّ انفجارات تهزّ كييف.. ومسيّرة تُهدّد المجال الجويّ قرب موسكو

سمع دوي انفجارات عدة في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الجمعة، بعد أن أصدرت السلطات تحذيرًا من غارات جوية في جميع أنحاء البلاد.

وفي وقت لاحق، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، إطلاق صواريخ روسية من نوع كينجال من طائرة ميغ ٣١ على العاصمة كييف.

فيما طلب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو من السكان، البقاء في ملاجئ للاحتماء من الغارات الجوية.

وأفاد كليتشكو بتناثر شظايا صاروخ على مستشفى للأطفال في المدينة، ولكن دون حدوث إصابات أو خسائر.

وأفادت هيئة البث العامة الأوكرانية بوقوع انفجارات في منطقتي فينيتسيا وخملنيتسكي. وقال مسؤول من خملنيتسكي إن الدفاع الجوي في المنطقة يؤدي مهامه.

بدورها، نقلت وكالة تاس عن خدمة الطوارئ الروسية، إغلاق المجال الجوي وتعليق جميع الرحلات في مطار فنوكوفو الدولي القريب من موسكو.

وأوضحت الوكالة أنّ الإغلاق هو إجراء احترازي، بعد رصد تحليق طائرة مسيرة نحو العاصمة الروسية.