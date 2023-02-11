السبت 20 رجب 1444 ﻫ - 11 فبراير 2023 |
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دوي صافرات الإنذار بمستوطنات غلاف غزة

منذ 26 دقيقة
صاروخ من غزة- أرشيفية

صاروخ من غزة- أرشيفية

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دوت صافرات الإنذار، مساء السبت، في مستوطنات غلاف قطاع غزة، وذلك إيذانا بإطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا، جاء فيه، “تم تفعيل صافرات الإنذار في ناحال عوز بمنطقة غلاف قطاع غزة، وذلك بعد رصد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع نحو إسرائيل، وتم اعتراضها من جانب القبة الحديدية”.

وتابع، أن صفارات الإنذار دوت في المجتمعات الحدودية الإسرائيلية مما دفع الإسرائيليين إلى الهروب إلى الملاجئ.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف.

وغالبا ما يشتكي السكان في التجمعات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة من إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع.

وتشجع الحكومات الإسرائيلية المواطنين الإسرائيليين بالانتقال إلى هذه المناطق من خلال تقديم الكثير من المنح والتسهيلات الحكومية.

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