ديرمر سيطلع نتنياهو على التنازلات المطلوبة لإتمام الاتفاق الأمني مع سوريا

قالت مصادر لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التنازلات المطلوبة لإتمام الاتفاق الأمني مع سوريا.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع في مكتب نتنياهو في القدس، وسط ترقب الإعلان عن اتفاق أمني جديد خلال الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي سيحضرها كل من نتنياهو والرئيس السوري أحمد الشرع.

وقال الشرع يوم الأربعاء إن المفاوضات الجارية قد تؤدي إلى نتائج “في الأيام المقبلة”، فيما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية السورية لوكالة “فرانس برس” بأن عدة اتفاقيات أمنية وعسكرية من المتوقع توقيعها قبل نهاية العام.

وتجري سوريا وإسرائيل محادثات للتوصل إلى اتفاق يسعى لضمان وقف الغارات الجوية الإسرائيلية وانسحاب القوات التي توغلت في جنوب سوريا، حيث عقد الطرفان اجتماعا بوساطة أمريكية في لندن استمر خمس ساعات، وفق ما ذكر موقع “أكسيوس”.

وقدم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني رد سوريا على الاقتراح الإسرائيلي للترتيبات الأمنية إلى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، حسب التقرير.

وأفادت قناة “كان” يوم السبت بأن واشنطن تضغط على إسرائيل لتقليص الفجوات بين مواقفها والمواقف السورية في المحادثات، من أجل تقديم اختراق خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية قولها إنه رغم إحراز تقدم في المحادثات، فإن الاتفاق “لم يكتمل بعد”.

وذكرت القناة أن تقدم المحادثات تحقق نتيجة تنازلات قدمتها سوريا في بعض مواقفها، مضيفة أن ديرمر سيطلع نتنياهو والوزراء على وضع المحادثات والتنازلات المطلوبة لإتمام الصفقة خلال اجتماع الأحد.

كما نقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن إسرائيل لن تنسحب من الجانب السوري من جبل الشيخ، مضيفا: “نحن لا نثق بهذا النظام تماما، لكن الاتفاق قد يمنع التصعيد ويستقر الوضع على الحدود”.

وفي المقابل، قال مصدر سوري مقرب من الحكومة الجديدة لقناة “كان” إن الاتفاق من منظور دمشق “جاهز تقريبا” ويمكن توقيعه هذا الأسبوع.

وقد سمحت إدارة الشرع هذا الأسبوع لرئيس تحرير “تايمز أوف إسرائيل” ديفيد هورويتز بزيارة دمشق ضمن وفد يهودي.

ومن المتوقع أن يلتقي الشرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك هذا الأسبوع وأن يلقي كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، وهي المرة الأولى التي يحضر فيها رئيس سوري هذا الاجتماع السنوي منذ عام 1967.