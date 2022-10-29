ديزني لاند في شنغهاي تخفض عدد الزوار بسبب قيود كورونا

قالت ديزني لاند في شنغهاي في بيان إنها ستخفض قدرتها الاستيعابية اعتبارا من، السبت، للامتثال لإجراءات مكافحة كوفيد-19، في مؤشر آخر على تشديد القيود في أنحاء الصين مع سعي الدولة الآسيوية لاحتواء انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وذكرت مدينة الألعاب على حسابها الرسمي على تطبيق وي تشات أنها ستخفض القوة العاملة بشكل مؤقت، مما سيؤثر على تشغيل بعض مناطق الجذب والمطاعم والمتاجر.

وأضافت أن العمل سيجري بشكل طبيعي في كل من فندق ديزني لاند وديزني تاون ومنتزه ويشينغ ستار.

ولليوم الخامس على التوالي، سجلت الصين اليوم السبت أكثر من ألف إصابة جديدة بكوفيد على مستوى البلاد، وهو رقم متواضع مقارنة بحصيلة بلغت عشرات الآلاف في اليوم الواحد أجبرت شنغهاي على فرض إغلاق كامل في وقت سابق من العام. ومع هذا، فإن ذلك الرقم المتواضع كاف لفرض مزيد من القيود في أنحاء البلاد.

وفي بكين، أُغلق منتزه يونيفرسال ريزورت الترفيهي يوم الأربعاء بعد أن ثبتت إصابة زائر واحد على الأقل بفيروس كورونا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، السبت، إن الصين سجلت 1658 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة منها 377 إصابة مصحوبة بأعراض و1281 بلا أعراض.

وسجلت الصين 1506 إصابات جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 262 إصابة مصحوبة بأعراض و1244 بلا أعراض.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 259037 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.