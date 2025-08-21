ديفانس يفصح عن تفاصيل مكالمة ترامب مع بوتين أمام قادة أوروبا

أفصح نائب الرئيس الأميركي جي ديفانس، في مقابلة مع “فوكس نيوز”، عن تفاصيل غير متوقعة حول أسلوب الرئيس دونالد ترامب في التعامل مع العلاقات الدولية، وذلك من خلال سرد قصة مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء قمة مع قادة أوروبا.

بحسب ديفانس، فاجأ ترامب القادة الأوروبيين الحاضرين في اجتماعهم، عندما قرر الاتصال ببوتين فورًا بعد انتهاء الاجتماع.

أوضح ديفانس: “كان ذلك في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت موسكو. قال لهم الرئيس: “كما تعلمون، لقد أجرينا اجتماعًا جيدًا للغاية. أنا سأتصل بفلاديمير بوتين لأرى ما سيقوله”. فرد الجميع: “ستقوم بالاتصال به في الأسبوع المقبل؟” فأجاب: “لا، ما الوقت في موسكو؟ دعونا نتصل به الآن!”.

وأضاف ديفانس أن ترامب “يتجاوز” البروتوكولات الدبلوماسية المعقدة، ويفضل التواصل المباشر، قائلاً: “إذا كنت أرغب في التحدث مع شخص ما، فسوف أتحدث معه”.

أشار ديفانس إلى أن هذا الأسلوب أثار دهشة القادة الأوروبيين الذين أصروا على ضرورة وجود “إجراءات فحص مناسبة وإعداد للمكالمة”، لكن ترامب تجاهل ذلك وصرح قائلاً: “أنا لا أريد أن أجهز، أنا أريد أن أتحدث مع الرجل.”

اختتم ديفانس تصريحاته بالتعبير عن تأييده الكامل لهذا النهج، مؤكدًا أن هذا الأسلوب “هو بالضبط ما صوت من أجله”.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه مصمم على إنهاء الأزمة في أوكرانيا رغم جميع منتقديه. وكتب ترامب على منصة “تروث سوشيال”: “لم يكن هذا (الصراع في أوكرانيا) ليحدث لو كنتُ رئيساً، أعرف تماماً ما أفعله، ولا أحتاج إلى نصيحة من أشخاص عملوا على جميع هذه الصراعات لسنوات ولم يتمكنوا من فعل أي شيء لوقفها. إنهم أناس “أغبياء”، يفتقرون إلى الحس السليم والذكاء والفهم، ولا يفعلون سوى تعقيد حل هذه الكارثة بين روسيا وأوكرانيا”.

وأضاف ترامب: “رغم جميع منتقديّ التافهين والغيورين جدًا، سأتعامل مع هذا الأمر، ودائمًا ما أفعل ذلك”.

وقال إن البيت الأبيض لم يشهد أبداً هذا العدد من القادة الأوروبيين مجتمعين، في إشارة إلى القادة الأوروبيين الذين يرافقون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن لعقد قمة للتوصل إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.