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ديفيد كاميرون: التحقيق الإسرائيلي بضربات رفح يجب أن يكون سريعًا وشفافًا

منذ 20 دقيقة
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون

وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون

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قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الثلاثاء إن التحقيق الذي يجريه الجيش الإسرائيلي بشأن الضربات الجوية على رفح يجب أن يكون “سريعا ووافيا وشفافا”، داعيا مجددا إلى وقف القتال.

وكتب كاميرون على إكس “مشاهد مؤلمة للغاية بعد الضربات الجوية في رفح هذا الأسبوع. يجب أن يكون التحقيق الذي يجريه الجيش الإسرائيلي سريعا ووافيا وشفافا”.

وأضاف “نحن بحاجة ماسة إلى اتفاق لإخراج الرهائن وإدخال المساعدات مع هدنة في القتال للسماح بالعمل على وقف إطلاق نار يدوم لفترة طويلة”.

ومساء الأحد، 26 أيار/مايو الجاري، قُتل 45 فلسطينيا وأصيب 249 آخرين، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح.

وأثارت “المجزرة” انتقادات إقليمية ودولية حادة لإسرائيل، مع اتهامات بتحدي قرارات الشرعية الدولية، ودعوات لفرض عقوبات والضغط عليها لإنهاء “الإبادة الجماعية” ووقف الهجوم البري المتواصل على رفح منذ 6 مايو/ أيار الجاري.

    المصدر :
  • رويترز

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