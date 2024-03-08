ديفيد كاميرون: بناء ميناء مؤقت في غزة سيستغرق وقتا

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الجمعة إن الخطة التي تقودها الولايات المتحدة لبناء ميناء مؤقت في قطاع غزة لإدخال المساعدات إلى سكانه ستستغرق وقتا، وكرر دعوته لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لفتح ميناء أسدود في هذه الأثناء.

وأضاف كاميرون لمحطات تلفزيونية بريطانية في حديثه عن الميناء “سيستغرق البناء وقتا… لذا فإن الشيء المهم هو أنه يتعين على الإسرائيليين اليوم أن يؤكدوا أنهم سيفتحون ميناء أسدود”.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن جيش بلاده يعتزم بناء ميناء مؤقتا على ساحل قطاع غزة على البحر المتوسط لإيصال المساعدات الإنسانية عن طريق البحر.

وتأتي خطة بايدن ضمن محاولات احتواء خطر المجاعة في قطاع غزة بعد خمسة أشهر من الحملة العسكرية الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، والتي أسفرت عن تدمير القطاع الصغير ودفعت سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى آتون كارثة إنسانية.