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ديمقراطي بارز ينتقد إدارة بايدن ويطالب بنهج جديد إزاء حرب إسرائيل على غزة

منذ ساعة واحدة
آدم سميث كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب

آدم سميث كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب

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أكد كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، آدم سميث، يوم أمس السبت أن سلوك إسرائيل الحالي في الحرب ليس صحيحا، مطالبا بمعالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وبنهج أميركي جديد للتعامل مع إسرائيل.

وقال -في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية- إن إسرائيل اتبعت نهجا عدوانيا للغاية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى أن ذلك لا يصب في صالحها، كما يتسبب بأزمة إنسانية مدمرة في غزة.

وشدد سميث على أن وقف القتال أمر بالغ الأهمية لتوصيل المساعدات إلى المنطقة.

من جانبه، ذكر موقع “بوليتيكو” أن سميث انضم إلى صف الديمقراطيين المطالبين باتجاه نهج جديد إزاء حرب إسرائيل على قطاع غزة، ودعا تل أبيب إلى تغيير الطريقة التي تدير بها هذه الحرب.

وأضاف الموقع أن النائب الأميركي أكد أهمية دعوات الرئيس جو بايدن لوقف مؤقت لإطلاق النار، لا سيما في أعقاب استهداف إسرائيل قافلة المطبخ المركزي العالمي يوم الاثنين الماضي، الذي أدى إلى مقتل 7 أشخاص.

يأتي انضمام سميث للديمقراطيين المطالبين بنهج أميركي جديد مع إسرائيل بعد توبيخ الديمقراطي تيم كين لإدارة بايدن بأنها تتخذ نهجا غير ناجح تجاه الحرب على غزة.

وتتزايد الانتقادات الداخلية لإدارة بايدن حول نهجها مع حرب إسرائيل على غزة، مطالبة بزيادة دخول المساعدات وإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع، كما ينتقد ديمقراطيون سلوك إسرائيل في الحرب قائلين إنها تتسبب بمقتل مدنيين أبرياء.

    المصدر :
  • الجزيرة

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