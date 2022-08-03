دينيس شميجال: أوكرانيا ترفع توقعاتها لمحصول 2022 إلى 65-67 مليون طن بدل 60

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال الأربعاء 3 أغسطس، إن توقعات بلاده لمحصول 2022 في زمن الحرب زادت إلى 65-67 مليون طن من الحبوب مقارنة مع 60 مليون طن في السابق.

وفي منشور على تطبيق تيليجرام، أشاد شميجال بمزارعي‭‭ ‬‬بلاده لاستمرارهم في العمل والحصاد رغم استمرار الحرب، حتى في المناطق التي يتواصل فيها القصف بلا هوادة.

هذا وكان سابقاص قد قلل الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي من أهمية تصدير أول شحنة حبوب من بلاده منذ بدء الغزو الروسي قائلا إن السفينة تحمل جزءا صغيرا جدا من المحصول الذي يتعين على كييف بيعه للمساعدة في إنقاذ اقتصادها المدمر.

وأدلى زيلينسكي بهذه التصريحات المتشائمة لطلاب في أستراليا عبر الإنترنت اليوم الأربعاء في الوقت الذي اكتمل فيه تفتيش السفينة، التي تحمل الشحنة في تركيا قبل أن تغادر إلى وجهتها النهائية في لبنان بموجب اتفاق يهدف إلى تخفيف أزمة الغذاء العالمية.

وأضاف زيلينسكي “الحرب … تكاد تقتل الاقتصاد. إنه في غيبوبة…إغلاق روسيا للموانئ يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد”.

وحذر الرئيس الأوكراني مرارا من أن موسكو قد تحاول عرقلة التصدير على الرغم من التوقيع على اتفاق الشهر الماضي.