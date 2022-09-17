السبت 21 صفر 1444 ﻫ - 17 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ذخيرة إسبانية من العيار الثقيل لأنظمة المدفعية الأوكرانية

منذ 8 دقائق
ذخيرة إسبانية

ذخيرة إسبانية

A A A
طباعة المقال

أعلنت هيئة العامة للأركان للقوات المسلحة الأوكرانية السبت أن إسبانيا أرسلت ذخيرة من العيار الثقيل لأنظمة المدفعية الأوكرانية‎.‎

أعلنت الهيئة العامة للأركان في منشور على فيسبوك (محظورة في الاتحاد الروسي): “أرسلت مملكة إسبانيا خمس طائرات نقل تابعة ‏للقوات المسلحة الإسبانية تحميل ذخيرة من العيار الثقيل لأنظمة المدفعية الأوكرانية”.‏

وأضافت أن إسبانيا أرسلت أيضا شاحنة محملة بالإمدادات الطبية و20 شاحنة مزودة بمعدات للقوات المسلحة إلى أوكرانيا‎.‎

في الوقت نفسه، أفاد مستشار وزير الداخلية الأوكراني أنطون جيراشينكو في قناته على تيليغرام أن “أوكرانيا تلقت ذخيرة للمدفعية من ‏العيار الثقيل من إسبانيا‎”.‎

في 10 سبتمبر، أفيد بأن الأسلحة الإسبانية قد بدأت بالفعل بالوصول إلى أوكرانيا. الشحنة تم نقلها إلى بولندا بالطائرات جنبا إلى جنب ‏مع 20 عربة مدرعة ناقلة للجند، وبطارية صواريخ أسبيد، وأطنان من قذائف المدفعية وغيرها من المواد‎.‎

    المزيد من أخبار العالم

    علم اليابان
    عاصفة لا مثيل لها تهدد جنوب اليابان.. والحكومة تحذر!
    جنازة أولكسندر شابوفال
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أولكسندر شابوفال.. من راقص باليه أوكراني إلى مقاتل قضى دفاعاً عن بلاده
    ألكسندر لوكاشينكو
    لوكاشينكو: الولايات المتحدة تدفع أوروبا إلى مواجهة عسكرية مع روسيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    القاضي غسان عويدات
    بعد اقتحامات المصارف.. قرار مفاجئ للنائب العام التمييزي في لبنان
    مؤسّس فرقة "ميّاس" يدعو إلى قيام ثورة في لبنان
    غارات إسرائيلية على سوريا
    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مطار دمشق الدولي