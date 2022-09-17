ذخيرة إسبانية من العيار الثقيل لأنظمة المدفعية الأوكرانية

أعلنت هيئة العامة للأركان للقوات المسلحة الأوكرانية السبت أن إسبانيا أرسلت ذخيرة من العيار الثقيل لأنظمة المدفعية الأوكرانية‎.‎

أعلنت الهيئة العامة للأركان في منشور على فيسبوك (محظورة في الاتحاد الروسي): “أرسلت مملكة إسبانيا خمس طائرات نقل تابعة ‏للقوات المسلحة الإسبانية تحميل ذخيرة من العيار الثقيل لأنظمة المدفعية الأوكرانية”.‏

وأضافت أن إسبانيا أرسلت أيضا شاحنة محملة بالإمدادات الطبية و20 شاحنة مزودة بمعدات للقوات المسلحة إلى أوكرانيا‎.‎

في الوقت نفسه، أفاد مستشار وزير الداخلية الأوكراني أنطون جيراشينكو في قناته على تيليغرام أن “أوكرانيا تلقت ذخيرة للمدفعية من ‏العيار الثقيل من إسبانيا‎”.‎

في 10 سبتمبر، أفيد بأن الأسلحة الإسبانية قد بدأت بالفعل بالوصول إلى أوكرانيا. الشحنة تم نقلها إلى بولندا بالطائرات جنبا إلى جنب ‏مع 20 عربة مدرعة ناقلة للجند، وبطارية صواريخ أسبيد، وأطنان من قذائف المدفعية وغيرها من المواد‎.‎