“ذخيرة” روسيا تكفي لـ 3 أيام؟!

أفاد مسؤول بريطاني أن القوات الروسية ربما يكون لديها ذخيرة وأسلحة تكفي لـ3 أيام فقط.

وقال المسؤول، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “الغارديان” البريطانية، الثلاثاء، إن القوات الروسية لديها مشاكل حقيقية في سلسلة التوريد.

فيما أشار إلى أنه من المستبعد أن تشارك بيلاروسيا، الحليف الوثيق لموسكو، بالحرب في أوكرانيا.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، تدمير 236 طائرة مسيرة و185 نظاماً صاروخياً و1547 دبابة أوكرانية منذ بدء الحرب، إضافة إلى تدمير 137 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك نقاط مراقبة ومراكز اتصال.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، إن من بين المنشآت التي تم قصفها منظومتي إطلاق صواريخ متعددة، ونظاما صاروخيا مضادا للطائرات، و8 مستودعات صواريخ، تحتوي على أسلحة وذخيرة مدفعية، و101 مكان تخزين عتاد عسكري.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 فبراير الماضي، استدعت استنفاراً أمنياً غير مسبوق في أوروبا، فيما تضافرت كافة الدول الغربية لدعم أوكرانيا بالسلاح والمساعدات الإنسانية.

في حين فرض الغرب عقوبات قاسية ومؤلمة على الروس، طالت العديد من القطاعات والشركات، والمصارف، فضلاً عن رجال الأعمال والأثرياء، والسياسيين والنواب.