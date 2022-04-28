ذراع ماهر الأسد.. تعيين وزير دفاع جديد في سوريا

عين رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وفقاً للمرسوم رقم “115”، اللواء علي محمود عباس وزيرًا للدفاع، خلفاً للوزير السابق عبدالله أيوب.

ولم يوضح المرسوم، الذي نشرته الوكالة السورية الرسمية (سانا)، اليوم الخميس 28 من نيسان، سبب التعيين الجديد.

ويحمل علي محمود عباس رتبة لواء، وهو خامس وزير للدفاع في حكومة النظام منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وينحدر اللواء من قرية إفرة في وادي بردى بريف دمشق.

وشغل منصب وزير الدفاع عدة أسماء تصدرت على التوالي المشهد العسكري، وأوكل لها مسؤولية إدارة المعارك والعلمية العسكرية في مختلف مدن وبلدات سوريا، ما أسفر عن دمار واسع في البنى التحتية، إضافة إلى نزوح ملايين السوريين داخليًا ولجوء ملايين منهم أيضًا في دول مختلفة.

ويصنف اللواء عباس على أنه أحد أبرز المقربين من ماهر الأسد، شقيق رأس النظام السوري.

وقد صنفه “تشارلز ليستر” الباحث في معهد الشرق الأوسط بأنه القائد الفخري للفرقة الرابعة في سوريا.

كما عدّ “ليستر” التعيين “محاولة لإحكام سيطرة عائلة الأسد على الجيش السوري باستخدام ذراع ماهر الأسد المفضلة”.

وفي 2 من كانون الثاني 2018، تولى علي عبد الله أيوب وزارة الدفاع خلفًا لفهد جاسم الفريج، الذي قاد الوزارة بعد اغتيال داوود راجحة، ضمن انفجار عرف باسم تفجير “خلية الأزمة”، واستهدف مبنى الأمن القومي في العاصمة دمشق، في تموز 2012.

وقبل راجحة شغل المنصب علي حبيب، منذ 2009، وحتى آب 2011.

وتعاقب على منصب وزير الدفاع خلال الثورة خمسة أسماء، بينما حافظ الوزير الأسبق، مصطفى طلاس، على منصب وزير الدفاع لمدة 32 عامًا في حكم الأسد الأب، قبل أن يحل محله حسن تركماني، والذي أقيل من منصبه عام 2009 وقتل في تفجير مبنى الأمن القومي عام 2012.