ذوو الإعاقة في أوكرانيا بخطر.. الأمم المتحدة تحذّر

حذّرت لجنة تابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس من أن حياة نحو 2.7 مليون من ذوي الإعاقة بأوكرانيا في خطر، مستشهدة بتقارير تفيد بأن كثيرين منهم محاصرون أو تركوا بلا رعاية في المنازل ومراكز الرعاية ودور الأيتام بدون الإمدادات الأساسية أو الأدوية التي يحتاجونها.

وأضافت اللجنة في بيان أرسل إلى الصحفيين أنها “تشعر بانزعاج شديد إزاء المصير المجهول لذوي الإعاقة في أوكرانيا”. وتابعت “ذوو الإعاقة لديهم قدرة محدودة أو معدومة على الحصول على معلومات الطوارئ والملاجئ والملاذات الآمنة، وانقطعت الاتصالات بين كثيرين منهم وشبكات الدعم الخاصة بهم، مما جعلهم عاجزين عن التصرف في ظل الوضع الراهن أو التنقل في محيطهم”.

تتألف لجنة حقوق ذوي الإعاقة من خبراء مستقلين يراقبون تنفيذ اتفاقية عام 2006. ويظهر موقع تابع للأمم المتحدة على الإنترنت أن روسيا من بين الحكومات التي وقعت علي الاتفاقية وصادقت عليها.

ولم تحدد اللجنة بشكل دقيق كيف حصلت على التقارير بشأن المحاصرين. لكنها أشارت إلى أن النازحين داخليا أو الذين وصلوا إلى حدود أوكرانيا كلاجئين لم يكن بينهم سوى عدد قليل من ذوي الإعاقة “مما يعني أن كثيرين منهم لم يتمكنوا من الفرار إلى بر الأمان”.