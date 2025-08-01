ذي أتلانتيك: ترامب يعتقد أن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب في غزة

نقلت وسيلة إعلام عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب في غزة.

وقالت مسؤولون أميركيون لمجلة “ذي أتلانتيك” إن ترامب يعتقد أن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب في غزة “متحديا الرغبة في إنهائها”.

وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أن ترامب وبعض مستشاريه يعتقدون أن الأهداف الإسرائيلية في غزة تحققت وأن نتنياهو يواصل الحرب للحفاظ على سلطته.

وأضاف المسؤولون الأميركيون أن البيت الأبيض يرى أن “نتنياهو يتخذ خطوات تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار” في غزة.

ومع ذلك، نقلت المجلة عن المسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إنهم لا يتوقعون “أن يحاسب ترامب نتنياهو بشكل فعلي”.

وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض صرح لشبكة “إن بي سي” الإخبارية الأميركية بأن ترامب منزعج من صور الأطفال الذين يعانون من الجوع في غزة.

وفي هذا الإطار، قال ترامب إن “زيارة ستيف ويتكوف والسفير الأميركي هاكابي إلى غزة (اليوم) الجمعة “هدفها التأكد من حصول الناس على الغذاء”.

وقال ترامب إنه يتطلع إلى سماع تقرير ويتكوف وهاكابي حول الوضع بغزة.

وقد تصاعدت أخيرا الدعوات الدولية والأممية لإنهاء الحرب والحصار المفروض على غزة بعد الارتفاع الكبير في أعداد الشهداء الفلسطينيين المجوّعين الذين يقتلون في “مصائد الموت” عند نقاط توزيع مساعدات ما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” التي تقف وراءها الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل -بدعم أميركي- إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 207 آلاف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.