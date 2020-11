رؤساء العالم يهنئون بايدن بفوزه في انتخابات أمريكا

فور الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد تغلّبه على منافسه الجمهوري دونالد ترمب ، توالت التهاني للرئيس الجديد من مختلف رؤساء العالم .

وهنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بايدن ونائبته كامالا هاريس ،قائل “إنه يتطلع للعمل معهما”.

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، فقد هنأ جو بايدن وكامالا هاريس ويقول إن تحديات كثيرة تنتظر الولايات المتحدة وفرنسا.

وأضاف :” لدينا الكثير لنفعله للتغلب على تحديات اليوم.. فلنعمل معاً”

بدورها ، هنأت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل جو بايدن بفوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

من ناحيته هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، جو بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، ليصبح أول زعيم يفعل ذلك.

وقال ترودو في تغريدة: ”تهانينا جو بايدن. إن بلدينا صديقان وشريكان وحليفان مقربان. نتشارك في علاقة فريدة من نوعها على الساحة العالمية. أنا أتطلع حقا إلى العمل معا“.

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020