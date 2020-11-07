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رؤساء العالم يهنئون بايدن بفوزه في انتخابات أمريكا

منذ 4 دقائق
جو بايدن

جو بايدن

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فور الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد تغلّبه على منافسه الجمهوري دونالد ترمب ، توالت التهاني للرئيس الجديد من مختلف رؤساء العالم .

وهنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بايدن ونائبته كامالا هاريس ،قائل “إنه يتطلع للعمل معهما”.

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، فقد هنأ جو بايدن وكامالا هاريس ويقول إن تحديات كثيرة تنتظر الولايات المتحدة وفرنسا.

وأضاف :” لدينا الكثير لنفعله للتغلب على تحديات اليوم.. فلنعمل معاً”

بدورها ، هنأت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل جو بايدن بفوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

من ناحيته هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، جو بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، ليصبح أول زعيم يفعل ذلك.

وقال ترودو في تغريدة: ”تهانينا جو بايدن. إن بلدينا صديقان وشريكان وحليفان مقربان. نتشارك في علاقة فريدة من نوعها على الساحة العالمية. أنا أتطلع حقا إلى العمل معا“.

ولكن وزير المالية الألماني أولاف شولتس كان أول مسؤول يهنئ بايدن بفوزه بالرئاسة الأمريكية.

وقال الوزير شولتس على تويتر: ”تهانينا إليك أيها الرئيس المنتخب… الآن توجد فرصة لفصل جديد ورائع في العلاقات عبر الأطلسي. تظل الولايات المتحدة من أهم وأقرب شركاء أوروبا“.

السيسي يهنأ بايدن

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء يوم السبت، المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال المتحدث باسمالرئاسة المصرية، بسام راضي، “وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم التهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات”.

وأضاف أن السيسي أكد في هذه المناسبة على التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.

وفاز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات اليوم السبت، حسب وسائل إعلام أمريكية.

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