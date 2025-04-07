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رؤساء بنوك عالمية عقدوا محادثات بشأن أزمة رسوم ترامب

منذ 13 ساعة
بنك أوف أمريكا

بنك أوف أمريكا

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ذكرت مصادر مطلعة اليوم الاثنين أن الرؤساء التنفيذيين لبعض أكبر البنوك العالمية، منها بنك أوف أمريكا وسيتي غروب، ناقشوا في اتصال هاتفي أمس الأحد الفوضى التي أعقبت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية.

وأضاف التقرير، نقلا عن مسؤول تنفيذي في بنك أجنبي، أن بريان موينيهان من بنك أوف أمريكا وسي.إس. فينكاتا كريشنان من باركليز وجورج الحديري من إتش.إس.بي.سي هولدينجز، كانوا من بين من أجروا محادثات خاصة بشأن الأزمة في الأسواق المالية.

وتأثرت الاقتصادات العالمية بقرار ترامب بشأن الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي، والذي دفع الصين إلى الرد، مما أثار مخاوف من ركود عالمي.

    المصدر :
  • رويترز

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