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رؤساء حكومات أوروبية خلال زيارتهم لكييف.. "هنا يُصنع التاريخ"

16 - مارس - 2022
رؤساء حكومات بولندا وسلوفينيا وجمهورية التشيك

رؤساء حكومات بولندا وسلوفينيا وجمهورية التشيك

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وصل رؤساء حكومات بولندا وسلوفينيا وجمهورية التشيك إلى العاصمة كييف، الثلاثاء، لعقد اجتماع مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء، دينيس شميهال، لتأكيد “الدعم المطلق” من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وسط الغزو الروسي المستمر.

ونقلت شبكة CNN عن رئيس الوزراء الأوكراني إشادته بـ”شجاعة الأصدقاء الحقيقيين”، وقال على تويتر إن القادة سيناقشون “دعم أوكرانيا وتعزيز العقوبات ضد العدوان الروسي”.

وأعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، وصوله إلى العاصمة الأوكرانية قائلا “هنا، في كييف التي مزقتها الحرب، يصنع التاريخ. وهنا تحارب الحرية عالم الطغيان، وهنا يظل مستقبلنا جميعا معلقا في الميزان”.

وأكد أن “الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا، التي يمكنها الاعتماد على مساعدة أصدقائها – لقد نقلنا هذه الرسالة إلى كييف اليوم”.

ورحب زيلينسكي برئيسي الوزراء في مقطع فيديو نشره على قناته على تلغرام، وقال لهم إن “زيارة كييف في هذا الوقت العصيب الذي تمر به أوكرانيا هي علامة قوية على الدعم، نحن نقدر ذلك حقا”.

وقال متحدث باسم الحكومة التشيكية للشبكة إن الغرض من الزيارة هو “تأكيد الدعم المطلق من الاتحاد الأوروبي بأكمله لسيادة أوكرانيا واستقلالها وتقديم حزمة واسعة من الدعم للدولة والمجتمع الأوكرانيين”.

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