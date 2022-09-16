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رئيسا قرغيزستان وطاجيكستان يتفقان على وقف إطلاق النار

منذ 47 دقيقة
تجدد الاشتباكات بين طاجيكستان وقرغيزستان

تجدد الاشتباكات بين طاجيكستان وقرغيزستان

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أعلن مكتب الرئاسة في قرغيزستان الجمعة أن رئيس البلاد صادر جاباروف ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمان اتفقا خلال اجتماع في أوزبكستان على وقف إطلاق النار وسحب قوات كل منهما.

واندلعت اشتباكات على الحدود بين البلدين بينما حضر الرئيسان قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وهي هيئة إقليمية بقيادة روسيا والصين، في سمرقند في أوزبكستان.

هذا وتبادلت قرغيزستان وطاجيكستان، الجمعة، الاتهامات باستخدام الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات وقذائف المورتر في تصعيد للصراع الحدودي، الذي أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة 27 منذ اندلاع القتال قبل يومين.

وقال حرس الحدود في قرغيزستان إن قوات طاجيكستان فتحت النار مجددا على عدد من مواقعه في وقت مبكر من الجمعة.

وأضاف أن اشتباكات تدور على امتداد الحدود بأكملها وأن القوات الطاجيكية تستخدم الدبابات وناقلات الجنود المدرعة وقذائف المورتر.

بدورها، اتهمت طاجيكستان القوات القرغيزية بقصف أحد مواقعها الأمامية وسبع قرى باستخدام “أسلحة ثقيلة”، وقالت السلطات في مدينة أسفره الطاجيكية إن مدنيا قتل وأصيب ثلاثة.

وأعلنت قرغيزستان إصابة 11 خلال الليل.

    المصدر :
  • رويترز

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