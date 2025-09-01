الأثنين 9 ربيع الأول 1447 ﻫ - 1 سبتمبر 2025 |
رئيسة البنك المركزي الأوروبي: إقالة باول تهدد الاقتصاد الأمريكي والعالمي

منذ ساعتين
كريستين لاجارد

كريستين لاجارد

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اليوم الاثنين إنه إذا أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أو ليسا كوك عضو مجلس محافظي البنك فإن ذلك سيمثل “خطرا كبيرا للغاية على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي”.

وذكرت لاجارد في مقابلة مع إذاعة راديو كلاسيك الفرنسية “إذا لم تعد السياسة النقدية الأمريكية مستقلة وبدلا من ذلك أصبحت تعتمد على إملاءات هذا الشخص أو ذاك، فأعتقد أن التأثير على توازن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يكون مقلقا للغاية بالنظر للآثار التي قد تترتب على ذلك في أنحاء العالم لأنه (الاقتصاد الأمريكي) أكبر اقتصاد في العالم”.

وهاجم ترامب مرارا رئيس مجلس الاحتياطي بسبب عدم خفض سعر الفائدة قصيرة الأجل وهدد بإقالته. كما يحاول ترامب إقالة كوك.

    المصدر :
  • رويترز

