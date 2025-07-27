رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتفاق التجاري مع أمريكا سيكون قائما على الإنصاف وإعادة التوازن

قدرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأحد فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 50 بالمئة، مضيفة أن الإنصاف وإعادة التوازن بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيكونان الأساس لأي اتفاق يتم إبرامه.

وقبيل اجتماعها مع ترامب في اسكتلندا، وصفت فون دير لاين الرئيس الأمريكي بأنه “صانع صفقات ومفاوض قوي”، وقالت إنه إذا توصلا إلى اتفاق فسيكون أكبر اتفاق يبرمه كلاهما.

وقبل الاجتماع، المتوقع عقده الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش في ملعب ترامب للغولف في تيرنبيري غرب اسكتلندا، كان فريقا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في محادثات نهائية بشأن الرسوم الجمركية على قطاعات حيوية مثل السيارات والصلب والألمنيوم والأدوية.

وتوجه الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك إلى اسكتلندا أمس السبت، ووصل المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش صباح اليوم.

وذكر لوتنيك اليوم الأحد في تصريحات لبرنامج (فوكس نيوز صنداي) أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفتح أسواقه أمام الصادرات الأمريكية من أجل إقناع ترامب بخفض الرسوم الجمركية البالغة 30 بالمئة المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أول أغسطس آب.

وقال “السؤال هو: هل يقدمون للرئيس ترامب صفقة جيدة بما يكفي لكي يتخلى عن الرسوم الجمركية البالغة 30 بالمئة التي حددها؟”، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يريد، بل وعليه، إلى التوصل إلى اتفاق.

وذكر مسؤول في إدارة ترامب، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، “نحن متفائلون بحذر بأنه سيتسنى التوصل إلى اتفاق.. لكن الأمر لم ينته إلى أن يتم”.