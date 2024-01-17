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رئيسة المفوضية الأوروبية تأمل بموافقة دول الاتحاد على المساعدات المالية لأوكرانيا

منذ 12 دقيقة
أوروبا تسعى لتوسيع العلاقات مع أوكرانيا

أوروبا تسعى لتوسيع العلاقات مع أوكرانيا

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عبرت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية (الأربعاء 17-1-2024) عن ثقتها في أن الدول الأعضاء السبع والعشرين ستوافق على تقديم المزيد من المساعدات المالية لأوكرانيا للوفاء بوعدها لها رغم معارضة المجر.

وتعارض المجر اقتراحا بمنح أوكرانيا 50 مليار يورو (54 مليار دولار) من الميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي مما يزيد احتمالات قيام الدول الست والعشرين الأخرى بإرسال مساعدات مالية منفصلة لأوكرانيا من خلال اتفاقات ثنائية.

لكن فون دير لاين قالت للبرلمان الأوروبي “أنا واثقة من أننا سنتوصل إلى حل توافق عليه الدول السبع والعشرون”.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على بدء محادثات بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي لكن المجر استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد تقديم مساعدات مالية إلى كييف.

وسيجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في أول فبراير شباط لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن تقديم مساعدات مالية لكييف، التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الغربي في حربها مع روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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