رئيسة المفوضية الأوروبية: تحدثت مع زيلينسكي حول الخطوات التالية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، إنها تحدثت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول التطورات التي شهدتها الأيام الماضية والخطوات التالية.

وكان زيلينسكي قد تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة أوروبيين أمس الأربعاء.

وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب قد يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت قريبا قد يكون الأسبوع المقبل.

وقالت فون دير لاين في بيان على منصة إكس “ناقشنا الخطوات التالية في الطريق نحو اتفاق سلام تفاوضي وعضوية أوكرانيا المستقبلية في الاتحاد الأوروبي وكذلك إعادة إعمارها”.