الخميس 13 صفر 1447 ﻫ - 7 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيسة المفوضية الأوروبية: تحدثت مع زيلينسكي حول الخطوات التالية

منذ ساعة واحدة
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. رويترز

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. رويترز

A A A
طباعة المقال

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، إنها تحدثت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول التطورات التي شهدتها الأيام الماضية والخطوات التالية.

وكان زيلينسكي قد تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة أوروبيين أمس الأربعاء.

وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب قد يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت قريبا قد يكون الأسبوع المقبل.

وقالت فون دير لاين في بيان على منصة إكس “ناقشنا الخطوات التالية في الطريق نحو اتفاق سلام تفاوضي وعضوية أوكرانيا المستقبلية في الاتحاد الأوروبي وكذلك إعادة إعمارها”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قاعدة فورت ستيوارت
الجيش الأمريكي: نتوقع تعافي كل الجنود المصابين في إطلاق نار بقاعدة فورت ستيوارت
المحكمة الفيدرالية العليا في سويسرا
حكومة سويسرا تستبعد اتخاذ إجراءات مضادة رغم ضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية
الرئيس التونسي قيس سعيد
مؤيدو الرئيس التونسي يحتجون ضد اتحاد الشغل وسط توتر‭ ‬متصاعد

الأكثر قراءة

الشيخ نعيم قاسم
جنّ جنون حزب الله.. تهديد مباشر للحكومة
الليرة اللبنانية تهوي إلى أدنى مستوى في تاريخها
3 عقبات تحول دون طرح ورقتي الـ 500 ألف والمليون ليرة في الأسواق!
قتل في غارة للجيش اللبناني… مَن هو “أبو سلّة”؟