رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو لزيادة التعاون مع أفريقيا

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة التعاون مع الدول الأفريقية متهمة روسيا بإثارة الفوضى في منطقة الساحل الأفريقي، مضيفة أن الانقلابات العسكرية تزعزع استقرار المنطقة وتجعلها عرضة لخطر الإرهاب.

وأضافت فون دير لاين في خطاب سياسي سنوي أمام البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء “هذا مصدر قلق مباشر لأوروبا، لأمننا وازدهارنا”.

وأردفت قولها “علينا أن نُظهر نفس الوحدة تجاه أفريقيا، على غرار تلك التي أظهرناها بالنسبة لأوكرانيا. نحتاج إلى التركيز على التعاون مع الحكومات الشرعية والمنظمات الإقليمية”.

وتأتي كلمة رئيسة المفوضية الأوروبية في وقت تشهد فيه تعهدات التكتل بزيادة الإنفاق في مشروعات البنية التحتية فيما يعرف بجنوب العالم تباطؤا شديدا في تنفيذها. ومن المتوقع أن تترشح فون دير لاين لفترة ثانية في رئاسة الاتحاد الأوروبي بعد انتخابات على مستوى القارة العام القادم.