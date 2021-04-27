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رئيسة المفوضية الأوروبية: خطة التعافي الاقتصادي "فرصة القرن" للاتحاد

27 - أبريل - 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، يوم الثلاثاء، إن خطة الاتحاد الأوروبي البالغة قيمتها 750 مليار يورو لإعادة بناء الاقتصاد لجعله أكثر حماية للبيئة وأكثر رقمية بعد الجائحة، هي فرصة القرن للتكتل المؤلف من 27 دولة.

وأضافت لايين في رسالة بالفيديو: ”نريد بناء أوروبا خضراء تحمي مناخنا وبيئتنا، وتخلق وظائف مستدامة“.

وتابعت: ”نريد أن نستثمر في أوروبا رقمية، مبدعة ومنافسة في الأسواق العالمية. ونريد أوروبا قادرة على التكيف وأفضل استعدادا في مواجهة أزمات المستقبل“.

وأشارت إلى أنه ”لدينا 750 مليار يورو لبناء اتحادنا المستقبلي. هذه هي فرصة القرن لأوروبا. لحظة تاريخية حقا“.

وتلزم خطة الاتحاد الأوروبي حكومات الدول الأعضاء بإنفاق 37% من الأموال التي تحصل عليها من صندوق التعافي على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في اقتصاداتها.

كما تلزم الخطة إنفاق 20% على رقمنة الاقتصادات، على سبيل المثال من خلال تحسين مهارات استخدام الكمبيوتر أو بناء شبكات إنترنت عالية السرعة.

    المصدر :
  • رويترز

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